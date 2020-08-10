Салехард, , 07:40 — REGNUM Ямальские школьники 1 сентября 2020 года сядут за парты в особых санитарных условиях. Об этом сообщает пресс-служб главы региона.

Развитие эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией даёт основание готовиться к традиционному учебному году в школьных стенах.

Межведомственные комиссии приняли на сегодня треть школ ЯНАО. В остальных завершается ремонт.

«Школы закупают средства индивидуальной защиты, антисептики, лампы, обеззараживающие воздух. Профилактические меры предосторожности в этом учебном году будут в приоритете», — сообщил первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко.

На пороге школьников ждёт термометрия. За каждым классом предполагается закрепить отдельный кабинет. Будут повышенные санитарные требования к ежедневной дезинфекции школ.