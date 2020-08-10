Чемальский район, Алтай, , 07:37 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1731. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки выявлено семь новых случаев.

«Коронавирус подтвердился у четырёх жителей Чемальского района, в том числе у одного ребёнка, и у трёх жителей Кош-Агачского района, включая одного ребёнка. Три из семи новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими», — отметили в штабе.

Тем временем за сутки выздоровели восемь пациентов. Всего к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 1406 человек.

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