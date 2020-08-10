Ульяновск, , 07:35 — REGNUM В Чердаклинском районе Ульяновской области в работе местного парк-отеля выявлен ряд нарушений в ходе проверки исполнения закона об охране животного мира. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Проверка проводилась на территории парк-отеля, где содержится зоологическая коллекция. По данным надзорного ведомства, местной предпринимательницей птицы и млекопитающие используются «в культурно-зрелищных целях».

«Вопреки требованиям закона, кормление 12 животных и 72 птиц организовано в отсутствие сертификатов соответствия или необходимых деклараций, а также ветеринарных сопроводительных документов», — говорится, в частности, в сообщении.

Прокурор района возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в комитете Госдумы предложили ввести штрафы за отказ от домашних животных и ряд санкций, призванных стимулировать ответственное обращение с питомцами.

Подробнее: В Госдуме хотят штрафовать за нарушения правил выгула и отказ от питомцев

Читайте развитие сюжета: В Башкирии могут запретить работу передвижных зоопарков