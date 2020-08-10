Ульяновск, , 07:18 — REGNUM В Ульяновской области снизилось суточное число выявляемых случаев заражения: если в августе подтверждали 100 и более случаев, то 9 августа — 95. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по региону.

По данным на вечер 9 августа, в Ульяновской области лабораторно подтверждено 10 140 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 95.

В регионе медицинское наблюдение продолжается в отношении 3117 пациентов, с наблюдения сняты 24 659 человек.

В Ульяновской области с начала пандемии обследованы 177 220 человек, всего проведено 189 018 лабораторных исследований.

По данным оперативного штаба России на утро 9 августа, в Ульяновской области подтверждено с начала пандемии 10 045 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7152 человека. В настоящее время продолжают лечение 2820 пациентов с коронавирусом, умерли 73 пациента с COVID-19.

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