Тюмень, , 07:16 — REGNUM Возобновление авиарейсов из Тюмени в Анталию не принесло ожидаемого всплеска турпотока в Турцию. Об этом Megatyumen.ru сообщила руководитель туристического агентства Евгения Мурзина.

Тюменцев не устраивают рейсы только с пересадками, так как многие летят на отдых с детьми.

Справки на COVID-19 в Турции не требуют, однако есть ковидные нюансы, предупредила директор турагентства. Для российских туристов главное, чтобы в страховку было включено лечение в случае заболевания коронавирусом. Иначе им придётся лечиться за свой счёт, а медицина в Турции стоит недёшево.

Туристы, прибывающие в Турцию, заполняют информационный листок, где указывают, на каком месте сидели в самолете, в какой отель едут, чтобы при выявлении вируса можно было быстро определить контактирующих. Полёт осуществляется в защитных масках, при посадке измеряется температура тела.