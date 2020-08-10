Казань, , 08:40 — REGNUM В Татарии записи с видеорегистраторов в автобусах о нарушителях правил дорожного движения будут оправляться в ГИБДД. Об этом рассказал председатель ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Тепляков.

Зачастую водители легковушек заезжают на полосу общественного транспорта, подрезая и мешая движению автобусов, тем самым создают пробку. Из-за таких нарушителей чаще происходят аварийные ситуации. Заблокированные полосы общественного транспорта сдвигают график движения автобусов, добавил Тепляков. Водители только одного автобусного маршрута замечают порядка 300 отступлений от правил. Третья транспортная дамба лидирует по числу нарушителей, игнорирующих автобусную полосу.

Теперь водители пассажирского транспорта смогут зафиксировать несоблюдение правил дорожного движения через приложение «Народный инспектор» на мобильном телефоне, а также видеорегистраторы и направить данные в ГИБДД. Видео с нарушителями опубликуют в интернете. Первым городом, участвующим в эксперименте, станет Казань, сообщили в ассоциации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и для повышения безопасности движения на 11-ти железнодорожных переездах Казанского региона Горьковской железной дороги до конца текущего года установят системы фото‑ и видеофиксации.

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