Петропавловск-Камчатский, , 11:01 — REGNUM Власти Камчатки будут вручать новорожденным подарочные наборы, включающие первые и самые необходимые вещи для младенцев. Наборы получат родители при выписке из роддома или при оформлении свидетельства о рождении в ЗАГСе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Инициатором подарков новорожденным выступил врио губернатора Владимир Солодов. Он поручил изыскать на эти цели деньги в бюджете Камчатского края.

В набор входит всё самое необходимое: пелёнки, бутылочки, соски, памперсы, одеяла и постельные принадлежности для малыша. Всего 13 наименований.

Подарок собран на 8,5 тыс. рублей. Это не разовая акция — мера поддержки семьям будет теперь постоянной, начиная с 1 сентября.

До конца года предполагается вручение 1120 наборов, в среднем по 280 в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловском областном перинатальном центре в Екатеринбурге провели торжественную акцию для семей, у которых родились дети — им вручили наборы различных игрушек.