Чита, , 07:05 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает улучшаться. По данным оперативного штаба на утро 10 августа, число выявленных носителей SARS-CoV-2 превысило 4220 человек, но только 14 из них добавились за последние сутки.

Из общего числа заразившихся 3860 (1 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Всего с начала пандемии зафиксировано 49 летальных случаев. Любопытно, что ряд вирусов в 2020 году перестал выявляться или выявляется в меньших объемах в Забайкалье.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье реализуют третий этап снятия карантинных ограничений.

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