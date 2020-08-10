Пекин, , 07:02 — REGNUM Продажи подержанных автомобилей в Китае выросли на 4,41% в месячном исчислении за июнь, сообщили 9 августа в Китайской ассоциации автомобильных дилеров.

Всего 1,22 млн подержанных автомобилей поменяли своих владельцев в июне в Китае, а суммарная стоимость сделок купли-продажи достигла 73,75 млрд юаней (около $10,63 млрд).

Хотя июньские продажи подержанных автомобилей снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку возобновление производства в стране продолжает набирать обороты, спрос как на пассажирские, так и на коммерческие автомобили постепенно восстанавливается, говорится в докладе.

Ассоциация также отметила, что 5,52 млн подержанных автомобилей было продано за первую половину года, что на 19,61% ниже в годовом исчислении в связи с влиянием нового коронавируса.