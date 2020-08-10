Новосибирск, , 06:57 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 10 августа, за прошедшие сутки выявили ещё 87 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 40 лет, 45 лет и 64 года, женщины в возрасте 81 год и 87 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 285 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 50 человек. На ИВЛ — пять пациентов».

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 10 269 случаев заражения коронавирусом, в том числе инфицированы 599 детей. 8487 пациентов выписаны с выздоровлением.