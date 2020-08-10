Иркутск, , 06:54 — REGNUM В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в Приангарье решили продлить масочный режим по 28 августа включительно. Как сообщает оперативный штаб региона, до этого же времени людям от 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.

Работающие граждане этого возраста по-прежнему могут оформить больничный лист.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 10 августа общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 14 867 человек, причём 124 добавились только за последние сутки. Не обошлось без новых летальных случаев.

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