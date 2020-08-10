Екатеринбург, , 06:52 — REGNUM Состояние уральского писателя Владислава Крапивина ухудшилось после пребывания в стационаре. Об этом в Facebook написала его родственница Лариса Крапивина.

7 августа Владислав Петрович был выписан из терапевтического отделения горбольницы № 40 Екатеринбурга. При этом его состояние стало много хуже, чем до госпитализации. Сейчас он почти не может двигаться. На спине пролежни, на ноге — огромная гематома, а сама нога вся синяя. Всё это причиняет ему адскую боль и мучения.

«Он всё время просит пить. Ест с большим трудом, потому что идёт рвота. С нами общается, но больше спит», — написала Лариса Крапивина.

Также семья писателя и командора отряда «Каравелла» обращается к врачам с вопросами. Родственников тревожит, что конкретно с его ногой, почему нет заключения хирурга и гематолога и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, Крапивин был госпитализирован 15 июля.

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