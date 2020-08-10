Благовещенск, , 11:04 — REGNUM В Амурской области за сутки выявлено из проведённых 1677 тестов — 19 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На 10 августа зарегистрировано в Приамурье 2948 носителей коронавируса, в том числе в Благовещенске — 1305.

Всего выздоровели более 1,8 пациентов, скончались 48 человек.

По мнению специалистов, ситуация с распространением коронавируса в Амурской области — стабилизируется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье и Хабаровском крае ежедневно фиксируется почти 100 случаев заражения коронавирусом.