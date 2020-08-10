Тайбэй, , 06:36 — REGNUM Средняя продолжительность жизни жителей Тайваня достигло нового максимума — 80,9 года в 2019 году против 79 лет в 2009 году, сообщает 9 августа агентство Синьхуа

Мужчины жили в среднем 77,7 года, в то время как женщины — 84,2 года в 2019 году. Оба показателя являются рекордными, отмечают власти Тайваня. Рост продолжительности жизни объясняется улучшением качества здравоохранения и продуктов питания, наряду с общим улучшением образа жизни.

Среди городов Тайваня столица Тайбэй зафиксировала самую высокую продолжительность жизни на уровне 83,9 года, в то время как в уезде Тайдун на востоке острова зафиксирован самый низкий показатель по Тайваню — 76,3 года.