Тарбагатайский район, Бурятия, , 06:23 — REGNUM В селе Верхний Жирим Тарбагатайского района Бурятии появился свой Вечный огонь в память об участниках Великой Отечественной войны. У памятника воинам Красной армии также установлена звезда.

Её изготовили и подарили жителям четверо ветеранов из организации «Боевое братство», передаёт портал «Байкал-Daily». Баллон с газом, как отмечается, пожертвовал депутат сельсовета.

«Зажжение Вечного огня для нашего села — очень значимое событие. Спасибо огромное ребятам «Боевого братства». Была очень тёплая, живая встреча. Обсудили совместные планы. Будем приглашать их на мероприятия», — передаёт портал слова главы села Марины Меньшиковой.

По её словам, общение с такими людьми будет полезным для местных мальчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Улан-Удэ отремонтировали 11 памятников. В их числе были обновлены бюсты Героев Советского Союза, памятник павшим на фронтах воинам-заводчанам, Братскую могилу красногвардейцев.

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