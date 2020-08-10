Казань, , 08:35 — REGNUM В Татарии по состоянию на 10 августа от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 47 человек. Еще о двух смертельных случаях сообщили в республиканском оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Первая жертва инфекции — 86-летний житель Набережных Челнов. Мужчина был госпитализирован в инфекционную больницу с подозрением на COVID-19. Состояние пациента ухудшалось из-за обострения сердечно-сосудистых заболеваний. В течение длительного времени специалисты проводили патологоанатомическую экспертизу, которая и установила причину смерти. Вирус идентифицирован.

Второй случай — 69-летний мужчина, которого госпитализировали в инфекционную больницу Набережных Челнов с внебольничной двухсторонней пневмонией. Пациент имел хронические заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Причину смерти также установили по результатам патологоанатомической экспертизы.

ИА REGNUM ранее сообщало, распространение коронавируса и режим самоизоляции отразились на жизни 90% граждан РФ.

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