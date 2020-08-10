Пекин, , 06:23 — REGNUM Коллекция художественных работ известного современного китайского пейзажиста Мяо Чунаня выставлена напоказ в Национальном музее Китая в Пекине, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

Выставка получила название «Горные хребты в гармонии». В ее рамках представлены десятки работ Мяо разных периодов, которые призваны отразить мышление художника сквозь призму традиции, времени и мира природы.

Мяо, которому уже 82 года, начал учиться традиционной китайской живописи с ранних лет жизни и вскоре начал вырабатывать и осваивать новые стили искусства. Он известен тем, что смешивал культурные образы китайской цивилизации с его утонченной кистью в своих работах. Выставка продлится до начала сентября.