Пекин, , 06:16 — REGNUM Муниципальные власти Пекина объявили даты начала новых учебных семестров в школах и вузах столицы Китая, сообщает 9 августа агентство Синьхуа

Новый семестр в старших классах средних школ Китая начнется с 29 августа, в то время как в начальных школах и младших классах средних школ новый учебный год стартует либо с 29 августа, либо с 1 сентября, либо с 7 сентября, говорится в уведомлении местных властей.

Детские сады Пекина откроются либо 8 сентября, либо 11 сентября, говорится в уведомлении. Колледжи и вузы Пекина могут начать учебный год на свое усмотрение, в зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации, и должны объявить о решении к 15 августа.