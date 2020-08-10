Пекин, , 06:05 — REGNUM Фильм-опера «Кармен» китайского производства будет показан в Национальном центре исполнительских искусств Пекина 16 августа, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

Фильм производства Национального центра исполнительских искусств предложит выступление оркестра и хора центра, которые покажут трагическую историю любви, происходящую в 1830 году, где женщина по имени Кармен в конечном счете убита влюбившимся в нее солдатом.

Фильм основан на произведении «Кармен» писателя Проспера Мериме, которое было написано в 19 веке, а также на опере французского композитора Жоржа Бизе, которая является одним из самых популярных в мире художественных шедевров.