Владивосток, , 11:30 — REGNUM В Приморье за сутки выявили 94 новых случая заражения коронавирусом, два пациента скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На 10 августа в регионе зарегистрировано 7797 носителей коронавируса, вылечился 6091 человек, скончались 92 пациента.

Административные комиссии проверили за минувшие сутки более 4,7 тыс. торговых точек, объектов общепита, общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлено более 90 административных протоколов.

Девяти объектам торговли вынесены предупреждения уже не в первый раз.

По словам мэра Владивостока Олега Гуменюка, в результате проверок повторно были предупреждены торговые центры «Родина», FreshPlaza, SkyCity, «Березка», гипермаркет «В-Лазер», «Пивомаркет», «Некрополь», «Геометрия фитнеса», автовокзал.

«Если эти объекты не устранят предписанные нарушения, мы их закроем», — сказал Гуменюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за минувшие сутки из 1 918 исследований выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.