Пекин, , 05:57 — REGNUM Пекин выпустил более 2,8 купонов в рамках наращивания потребления после удара, нанесенного эпидемией нового коронавируса в стране, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

По данным Муниципального бюро коммерции Пекина, купоны будут доступны для активации на площадках гиганта электронной коммерции компании JD.com. Два миллион купонов можно будет использовать в ресторанах и магазинах розничной торговли Пекина, еще 800 тыс. — можно будет использовать для покупки «умных» гаджетов.

Половина из 2,8 млн купонов уже доступна с 8 августа, остальные будут выпущены 18 августа. В сравнении с предыдущими купонами, выпущенными властями Пекина, новые могут предложить более высокие скидки и могут быть использованы на большем количестве площадок.