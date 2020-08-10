Куньмин, Китай, , 05:46 — REGNUM Трое подозреваемых с 30 кг героина были пойманы в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

Полиция провинции Юньнань после того, как получила сообщение о планах злоумышленников ввезти наркотики из столицы региона города Куньмина в город Чжаотун, немедленно направила на место специальную группу.

Около 7:00 по местному времени 2 августа полиция схватила троих подозреваемых в уезде Цяоцзя и изъяла у них героин весом 30 кг, который находился в чемодане с числовым замком в багажнике автомобиля. Все трое были помещены под арест, расследование продолжается.