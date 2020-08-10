Новосибирск, , 05:45 — REGNUM Новосибирцы устроили шумную ночную дискотеку на проезжей части улицы Советской. Видео вечеринки было опубликовано в сети, передаёт коорреспондент ИА REGNUM.

По данным паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», рядом с домом №33 на улице Советской собрались несколько сотен человек. Они танцевали под громкую музыку и общались прямо на проезжей части. В полиции уточнили, что организатор вечеринки установлен. Решается вопрос о составлении административного протокола и передачи дела в административную комиссию.

Также отмечается, что все попытки граждан выйти на проезжую часть были пресечены экипажами ГИБДД, массового перекрытия проезжей части не допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае сотрудники полиции привлекли к ответственности за нарушение тишины и карантина организаторов и некоторых участников массовой вечеринки в центре Новосибирска.

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