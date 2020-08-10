Урумчи, Китай, , 05:38 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая выявлено 14 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, все они пришлись на столицу региона город Урумчи, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения, также в Урумчи зафиксировано семь новых бессимптомных случаев инфекции. На текущий момент в Синьцзяне выявлено 592 подтвержденных случая COVID-19, а также 123 бессимптомных случая.

Всего 16 947 человек по-прежнему находятся под медицинским наблюдением в регионе. В период с 15 июля по 9 августа всего 185 человек были выписаны из госпиталей страны по выздоровлении от опасной инфекции. Еще 78 бессимптомных пациентов находятся под наблюдением в регионе.