Пекин, , 05:34 — REGNUM В столице Китая не выявлено новых случаев COVID-19, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения, в городе за сутки не было зафиксировано ни одного подтверждённого случая опасной инфекции, бессимптомного случая заражения новым коронавирусом или случаев подозрения на заражение.

В городе также не выявлено ни одного «импортного» случая опасной инфекции или случая подозрения на «импортный» случай, сообщили в комиссии. В Пекине на текущий момент числится четверо заболевших, которые заразились при контакте с даляньским кластером инфекции в июле.