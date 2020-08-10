Шанхай, Китай, , 05:31 — REGNUM За прошедшие сутки в Шанхае было выявлено 18 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, все «импортные» пациенты прибыли в город из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Среди них три пассажира прибыли 5 августа через международный аэропорт «Пудун» в Шанхае, в то время как остальные — 7 августа через Шри-Ланку.

Все прибывшие были помещены в двухнедельный карантин по прибытии в город. Уже там у них начали развиваться симптомы болезни, сообщили в комиссии. Все 237 человек, находившихся в тесном контакте с заболевшими, были взяты под карантин.

На данный момент в Шанхае зафиксировано 444 «импортных» случая заболевания опасной инфекцией и еще 342 локальных случая.