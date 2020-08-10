Пекин, , 05:26 — REGNUM В Китае за сутки еще 64 человека благополучно переболели COVID-19 и были выписаны из больниц по выздоровлению, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 802 пациента продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны, включая 41 в тяжелом состоянии. Всего 79 232 человека было выписано из больниц страны за все время эпидемии.

Общее число заболевших в Китая достигло 84 668 с начала эпидемии, из которых 4634 человека скончались. За прошедшие сутки в Китае было выявлено 49 новых случаев.