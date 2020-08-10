Пекин, , 05:01 — REGNUM На материковой части Китая за сутки было выявлено 35 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 2169 «импортных», то есть выявленных у прибывших в Китай из-за рубежа, заражений было зафиксировано за все время эпидемии в стране.

Из новых случаев 18 было выявлено в Шанхае, по четыре — в провинциях Шаньдун и Сычуань. По три случая пришлось на провинции Гуандун и Шэньси, два случая выявлено в провинции Ляонин и один — в провинции Чжэцзян.

Из общего числа «импортных» случаев 2037 человек было выписано из больниц страны по выздоровлении, еще 132 остаются госпитализированными. Один человек находится в тяжелом состоянии, смертей среди «импортных» пациентов не зафиксировано.