Пекин, , 04:55 — REGNUM Общее число заболевших COVID-19 за прошедшие сутки в Китае достигло 49 человек, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из общего числа заболевших 14 оказались локальными, 35 — «импортными», то есть выявленными у прибывших в Китай из-за рубежа.

Все 14 локальных случаев пришлись на Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе страны. Один локальный случай подозрения на COVID-19 был зафиксирован в Шанхае. Смертей нет.