Каракас, , 04:36 — REGNUM Указ о продлении действия чрезвычайного положения, введённого в стране в связи с пандемией COVID-19, подписал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом 10 августа сообщил сам глава государства в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуро объявил о решении подписать указ о продлении на 30 дней действия режима ЧП в стране, а также о начале поэтапного ослабления карантинных мер. Как пояснил глава Венесуэлы, смягчение ограничительных мер начнётся с 10 августа в режиме «семь на семь» Это означает, что неделя карантина будет сменяться неделей ослабления ограничительных мер.

В регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, в том числе в столице Венесуэлы городе Каракасе, смягчение карантинных мер будет происходить медленнее.

На сегодняшний день в Венесуэле, по данным Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 25 805 случаев заражения коронавирусом, из них 225 случаев летального исхода, выздоровело более 13 300 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проведении властями Венесуэлы ряда процедур, позволяющих приобретать российский препарат «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции.

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