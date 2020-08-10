Сургут, Югра, 10 августа 2020, 04:18 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) местные жители спасают ботанический сад «За Саймой», который засыхает из-за отсутствия дождей в жаркую погоду. Люди привозят и даже приносят воду, сообщается в группе «Сургутский ботанический сад» в социальной сети.
Перед воротами ботанического сада Сургута размещены ёмкости, куда горожане приносят воду. За один день было собрано две цистерны воды, которой хватило лишь на полив липовой аллеи. Акция по спасению засыхающего от жажды сада продолжается.