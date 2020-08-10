Сургут, Югра, , 04:18 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) местные жители спасают ботанический сад «За Саймой», который засыхает из-за отсутствия дождей в жаркую погоду. Люди привозят и даже приносят воду, сообщается в группе «Сургутский ботанический сад» в социальной сети.

Сотрудники Сургутского ботанического сада рады каждой капле воды Vk.com/surgutbotanicalgarden

«На территории ботанического сада нет постоянного источника воды. Страдают ценные растения. Предполагалось, что в этом году начнётся капитальное обустройство парка, в том числе и водных коммуникаций. Но оно так и не началось по известным причинам. Установить временную скважину администрация тоже не нашла возможности», — говорится в сообщении бьющих тревогу сотрудников сада.

Перед воротами ботанического сада Сургута размещены ёмкости, куда горожане приносят воду. За один день было собрано две цистерны воды, которой хватило лишь на полив липовой аллеи. Акция по спасению засыхающего от жажды сада продолжается.