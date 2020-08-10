Минск, , 03:36 — REGNUM Основная часть протестующих покинула центр Минска, силовикам удалось взять ситуацию в городе под контроль. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

В настоящее время военные, наряды милиции и ОМОН вытеснили протестующих с центральных улиц Минска. Большая часть демонстрантов разошлась по домам, движение автотранспорта восстановлено. Ряд улиц заблокирован силовиками, на них остаётся спецтехника.

По предварительной информации, силовики задержали часть участников акций протеста. Информация о числе задержанных не уточняется. Сотрудники милиции и ОМОН с помощью громкоговорителей призывают граждан разойтись по домам и регулируют движение автомобилей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о волне акций протеста, захлестнувших ряд крупных городов Белоруссии после объявления результатов exit-poll по голосованию на президентских выборах, согласно которым около 80% избирателей отдали свои голоса за действующего президента Александра Лукашенко.

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