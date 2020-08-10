Москва, , 02:55 — REGNUM Тема уничтожения шиханов вызывает категорическое неприятие жителей Башкирии. Говорить о том, что протест национальный — нельзя. Скорее, он объединяет всех жителей республики, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

«Люди борются за комфортную среду, за экологию вокруг себя и сохранение для потомков уникального природного объекта. Никаких политических требований они не выдвигают. Однако акции в поддержку Куштау возникают постоянно.

Мои социологические замеры 2015−2018 годов: подавляющее большинство жителей против промышленной разработки шиханов. Разработка Куштау, помимо утраты уникального природного объекта, может привести к ухудшению экологической ситуации в Стерлитамаке. В этом нас убеждают и остатки другого шихана — Шахтау, которые представляют собой ужасное зрелище, и стоки в реку Белую. С другой стороны — вопрос сохранения производства и рабочих мест. Именно этой логикой руководствуется республиканская власть, которая, во многом, принимает удар на себя.

К сожалению, проблему могла бы решить модернизация производства, однако «БСК» (Башкирская содовая компания) не идут на это, предпочитая добывать сырье старыми методами. Этот вопрос является причиной разногласий руководства республики с «БСК».

Сейчас все чаще говорят о потенциале «шиесизации» Башкирии, надеюсь, до этого не дойдет. Однако динамика протеста возрастающая. Нужен диалог общества и власти. К сожалению, «БСК» показали себя полностью не способными к диалогу. Недавно их представитель усомнился в целесообразности спрашивать людей по поводу промышленной разработки Куштау, нивелировав, фактически, фактор общественного мнения».

Напомним, 9 августа около трех тысяч жителей республики приехали к подножию шихана Куштау, пытаясь защитить горы от промышленной разработки. На этой неделе БСК запустила в работу на шихане лесорубочную технику. В руках участники протестной акции держали плакаты: «Руки прочь от Куштау», «Куштау наш», «Куштау живи».

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Радий Хабиров, который был еще в статусе врио главы Башкирии, подтвердил, что «Башкирская содовая компания» будет разрабатывать гору Куштау, а Торатау и Юрактау останутся в первозданном виде. ТОгда Хабиров отмечал, что разработка горы Куштау в случае подтверждения запасов — приемлемый вариант решения проблемы. При этом Хабиров подчеркивал, что БСК обязана придерживаться международных норм по экологичности, проводить работы с полной рекультивацией и еще долгие десятилетия не затрагивать объекты туристической и другой социальной инфраструктуры, которые находятся на этом шихане.

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В октябре прошлого года на портале Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии был опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на горе Куштау, которая проводилась по заказу АО «Сырьевая компания» учеными института археологии РАН. В документе говорится, что на обследуемой территории площадью 413 гектар на горе Куштау объекты археологического наследия отсутствуют. В заключении указано, что проведение строительных, мелиоративных, земляных и хозяйственных работ на участке возможно.

В опубликованной в ноябре 2019 года справке, подготовленной доктором геолого-минералогических наук, и.о. директора УФИЦ РАН (Уфимский федеральный исследовательский центр) Сергеем Ковалевым, говорилось, что башкирский шихан Куштау наряду с горами Юрактау и Торатау включен в список объектов геологического наследия всемирного значения как «Геологический разрез» (Geosite) под эгидой Европейской ассоциации по охране геологического наследия ProGEO. В документе ученый отмечал, что из-за заселенности гора Куштау практически не изучена. Между тем, изучение даже одной разведочной скважины, которая была пробурена ОАО «Сырьевая компания» для нужд БСК (Башкирской содовой компании) показывает, что в отложениях шихана могут быть обнаружены палеонтологические остатки, ранее в России не описанные. Королев напомнил, что горы Торатау и Юрактау имеют статус особо охраняемых природных объектов, а Куштау этот статус не получил. Причем необходимо изучать эти горы в комплексе, что позволит воссоздать историю развития территории.

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