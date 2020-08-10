Астрахань, , 00:10 — REGNUM В Астраханской области традиционные школьные линейки 1 сентября отменять не будут, однако их формат пока ещё обсуждается. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки региона Виталий Гутман, передаёт ИА REGNUM.

«Линейки обязательно состоятся, но они будут организованы с учётом тех ограничений, которые будут действовать 1 сентября в регионе. На данный момент мы готовим к заседанию оперативного штаба предложения по открытию школ, потому что формально они до сих пор закрыты», — сказал глава ведомства.

В настоящее время рассматривается несколько вариантов проведения школьных линеек. Известно, что, независимо от формата проведения, праздник состоится на открытом воздухе.