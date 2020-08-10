Астрахань, , 00:04 — REGNUM В Астраханской области намерены возобновить полноценную работу детских садов. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки региона Виталий Гутман, передаёт ИА REGNUM.

Предполагается, что предложение об открытии дошкольных учреждений, инициированное региональным ведомством, рассмотрит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В настоящее время детские сады в Астраханской области работают в режиме дежурных групп. При этом родителям ребёнка достаточно написать заявление на имя руководителя учреждения.