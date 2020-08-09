Минск, , 23:43 — REGNUM В центре Минска протестующий начали сооружать баррикады, передает 9 августа корреспондент ИА REGNUM.

На проспекте Машерова протестующие строят баррикады из мусорных баков. Также митингующие становятся перед милицией на колени и просят правоохранителей не применять силу.

Кроме того, по данным местных СМИ, участники акции протеста заметили у правоохранителей помповые ружья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Минска ОМОН взял в кольцо протестующих против результатов выборов президента Белоруссии. Правоохранители активно применяют светошумовые гранаты.

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