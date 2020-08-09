Приштина, , 22:35 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 9 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 462 образцов в крае было выявлено 188 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 142 пациента были признаны излечившимися.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 10 247 случаев заражения коронавирусом. 327 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 12 — за последние сутки. 5944 пациента уже здоровы. Лечение проходят 3976 человек.

С начала эпидемии заразились коронавирусом более восьмисот косовских медиков. Пятеро из них скончались. 21 июля в Косово впервые скончался от последствий COVID-19 семейный врач. Это Фадиль Зука, занимавшийся лечением пациентов с этим заболеванием.

Спустя три дня, 24 июля, битву с невидимым врагом проиграли ещё двое врачей — хирург Али Толяй и реаниматолог Сюлейман Реджепи. Оба заразились коронавирусом на рабочем месте.

29 июля спустя три недели борьбы с COVID-19 скончался врач с тридцатилетним стажем Люльзим Кольджерай из Призрена. 30 июля в косовском городе Джакова в возрасте 51 года скончался глава Главного центра семейной медицины Куйтим Зарари.

Высокое число выявляемых носителей (ежедневно свыше 50% среди прошедших тестирование — сравните с показателями в Северной Македонии) при сравнительно низком уровне тестирования говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в Косово крайне тяжела.

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти открыто заявляет, что система здравоохранения уже не справляется с нагрузкой. По мнению инфектологов, реальное количество заразившихся в Косово в разы превосходит официальные 10 тысяч. Эпидемия поставила Косово на грань гуманитарной катастрофы.

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