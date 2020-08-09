Москва, , 19:24 — REGNUM В Росавиации назвали рейсы на которых граждане России смогут посетить Турцию. Об этом 9 августа сообщается на официальном сайте государственной структуры.

Берег турецкий LaCamila

Граждане страны смогут вылететь в Турцию из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Перелеты будут осуществляться в Анталью, Даламан, Бодрум. Указанные рейсы станут доступны с понедельника, 10 августа.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир, по этой причине многие государства, в том числе и Россия, ввели ограничения на перелеты, которые постепенно снимаются.