Ханты-Мансийск, , 19:08 — REGNUM В Югре режим обязательной самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции продлён с 10 до 23 августа для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также для имеющих хронические заболевания и беременных женщин. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Соответствующее постановление подписано главой ХМАО Натальей Комаровой.

Перечисленным категориям граждан, как и прежде, рекомендовано не покидать места проживания и выходить на улицу в экстренных случаях.