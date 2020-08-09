Москва, , 18:02 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу, каракулевые шапки будут заменены на меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем 5-процентного золочения для высших офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Министерство обороны РФ предложило лишить армейских генералов и адмиралов каракулевых шапок. Об этом говорилось в проекте президентского указа о лишении генералов и полковников Вооруженных сил, а также адмиралов и капитанов I ранга права носить в качестве военной формы «шапки из каракуля с козырьком».

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