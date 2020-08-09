Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM Молодой уроженец Чеченской республики стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудницы полиции Петербурга. Ранее этот же парень привлекался к ответственности за хулиганскую стрельбу на улице из охолощенного оружия. Тогда он отделался условным наказанием, теперь ему грозит реальный срок заключения.

Арест (сс) George Hodan

Нападение на сотрудницу полиции произошло 7 августа около 23:10 у дома 2 по Конюшенной площади в самом центре Северной столицы. 21-летний Мансур при проверке документов оказал неповиновение законному требованию инспектора отдела по вопросам миграции УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга. Сотруднице полиции злоумышленник он вывернул руку, а также ударил ее, но был задержан.

«По собранным полицией материалам по данному факту Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), — сообщили 9 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый находится под стражей до момента избрания ему меры пресечения решением суда. По статье о нападении на сотрудника МВД ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Минувшей зимой этот же молодой человек привлекался к уголовной ответственности за хулиганскую стрельбу у Московских ворот в Санкт — Петербурге из автомобиля. Видеозапись хулиганства со стрельбой, совершенного в конце ноября 2019 года, была выложена в интернет, вызвала возмущение петербуржцев, а полиция быстро нашла и задержала злоумышленника. Он на камеру извинился за содеянное. Как выяснилось, стрельба велась из охолощенного автомата Калашникова из автомобиля Lada Priora.

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В январе 2020 года Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Мансура Абдылхаисиева. Суд установил, что подсудимый произвел не менее трёх выстрелов в воздух, грубо нарушив общественный порядок и проявив явное неуважение к обществу. Злоумышленник действовал беспричинно, из хулиганских побуждений.

Абдылхаисиев вину признал. Суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Абдылхаисиев был освобожден в зале суда.

В связи с новым преступлением по ходатайству правоохранительных органов злоумышленника в ближайшее время могут заключить под стражу, подчеркнули в Главке МВД.

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