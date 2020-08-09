Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки обнаружили 30 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 9 августа в федеральном оперативном штабе. Это на одного заразившегося меньше, чем было за день до этого, и столько же, сколько было двумя сутками ранее.

Суточные уровень инфицирования в диапазоне чуть более 30 новых случаев держится в регионе с 4 августа. С учетом новых данных, общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в Ленинградской области на сегодня составляет 6177 случаев.

Выздоровели за всё время пандемии 4622 человека, в том числе 13 пациентов выписаны за последние сутки. Список жертв COVID-19 не увеличился, в нем 61 умерший человек.

Ленинградская область постепенно снимает введенные ограничения, однако делает это по районам по «принципу светофора», в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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