Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки подтверждено 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 9 августа в городском оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Это на пять случаев больше, чем было выявлено днем ранее. Показатель в 160 заразившихся ранее был отмечен 3 августа.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 32 890 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели 24 042 человека, в том числе 33 человека были выписаны за субботу, 8 августа.

Скончались за всё время развития эпидемии 2149 человек. За последние сутки медики подтвердили смерть от COVID-19 еще троих петербуржцев.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13 698 человек. Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находится 699 человек. Из них один человек — в обсерваторе, 358 — на самоизоляции, 340 — контактные лица.

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