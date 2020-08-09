Портленд, США, , 15:40 — REGNUM Задние офиса Ассоциации полиции Портленда подожгли участники протестных акций в Портленде. Об этом 9 августа сообщается в заявлении на сайте полиции города.

«В 23:35 субботы по местному времени (09:35 воскресенья мск) люди в толпе разбили окно офиса Ассоциации полиции Портленда, незаконно проникли туда и устроили пожар», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что в офисе были в том числе совершены умышленное причинение ущерба, взлом и умышленный поджог.

Также сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции Портленда и штата Орегон, которых встретила агрессивно настроенная толпа, ставшая забрасывать правоохранителей стеклянными бутылкам и наполненными краской шариками.

«Враждебная толпа также пыталась ранить офицеров, направляя им в глаза зеленый лазер, что является преступлением в штате Орегон. Трое офицеров пострадали», — уточняется в сообщении городской полиции.

При этом отмечается, что двое пострадавших сотрудников полиции были доставлены в больницу, откуда из отпустили через некоторое время и сообщается, что прибывшие на место пожара сотрудники противопожарной службы смогли потушить в здании Ассоциации полиции огонь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 20 участников массовых беспорядков были арестованы сотрудниками полиции в городе Портленде в американском штате Орегон.