Москва, , 15:28 — REGNUM Смертельная лихорадка, которую вызывает вирус SFTS, и которая в настоящее время распространяется в Китае, является в меньшей степени опасной по сравнению с новым коронавирусом. Об этом 9 августа сообщил доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин, его слова приводит Ura.ru.

По словам эксперта, в настоящее время о новом смертельном вирусе SFTS пока мало что известно, только, что он, в отличие от SARS-CoV-2, имеет желудочно-кишечное проявление.

«Думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно», — отметил врач.

Кроме этого, он отметил, что надеется, что в ближайшие дни у специалистов появится больше информации о вирусе SFTS, что может помочь в понимании скорости распространения новой смертельной лихорадки.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее издание Global Time сообщило, что в Китае в настоящее время наблюдается вспышка вируса SFTS, которым заразилось 60 человек и семеро из них умерло. Переносчиком вируса являются клещи, однако он также может передаваться от человека к человеку через кровь или слизистую оболочку.