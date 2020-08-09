Донецк, , 15:29 — REGNUM Пять новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Донецкой Народной Республике, сообщили 9 августа в пресс-службе минздрава республики.

Всего по состоянию на 9 августа в ДНР выявили 1933 случая заражения, из которых на данный момент лечение получают 953 инфицированных, выздоровели 869 человек, скончались 111 человек.

«По состоянию на 9 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 85 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение», — сообщили в министерстве здравоохранения.

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Напомним, в предыдущие сутки в ДНР зарегистрировали четырнадцать случаев заражений SARS-CoV-2.