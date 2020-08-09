Донецк, 9 августа 2020, 15:29 — REGNUM Пять новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Донецкой Народной Республике, сообщили 9 августа в пресс-службе минздрава республики.
Всего по состоянию на 9 августа в ДНР выявили 1933 случая заражения, из которых на данный момент лечение получают 953 инфицированных, выздоровели 869 человек, скончались 111 человек.
Читайте также: Минздрав: за сутки в ДНР зарегистрировали 14 случаев заражений SARS-CoV-2
Напомним, в предыдущие сутки в ДНР зарегистрировали четырнадцать случаев заражений SARS-CoV-2.