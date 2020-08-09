Тюмень, , 14:54 — REGNUM В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 9 августа зарегистрировано 6581 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 5760 человека, 28 пациентов с COVID-19 скончались.

В медицинских учреждениях региона на 9 августа 15 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии, и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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