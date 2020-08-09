Киев, , 14:12 — REGNUM Одиннадцать новых случаев инфицирования коронавирусом, а также один летальный случай (шестой по счету) зарегистрировали за сутки в вооруженных силах Украины, сообщает 9 августа пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

Трое военнослужащих ВСУ из числа зараженных находятся в медицинских заведениях, семь военнослужащих и один госслужащий лечатся дома под контролем медицинской службы.

Также сообщается, что от осложнений заболевания скончалась работница ВСУ, которая сначала находилась на амбулаторном лечении. Однако 2 августа состояние здоровья инфицированной ухудшилось, с 3 августа она была подключена к аппарату ИВЛ. Умерла утром 9 августа.

На данный момент в ВСУ заражены коронавирусом 305 человек. За весь период эпидемии выздоровел 681 человек.