Иваново, , 11:57 — REGNUM 27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ивановской области, сообщили 9 августа в федеральном оперативном штабе.

23 пациента выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением после коронавируса. Статистика смертности за сутки не изменилась.

За весь период пандемии в Ивановской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6650 человек, 5373 из них выздоровели. Коронавирус унёс жизни 107 пациентов.