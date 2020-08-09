Симферополь, , 11:36 — REGNUM 32 новых носителя коронавируса выявлены за минувшие сутки на территории Республики Крым, сообщил на своей странице в Faсebook 9 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 8 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции. 18 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 — при скрининге здоровых лиц», — сообщил Аксёнов.

Всего за период пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 1469 человек, выздоровели 1052 человека, 17 пациентов скончались.